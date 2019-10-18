Полицейские Приангарья задержали подозреваемых в незаконных рубках леса на 10 млн рублей

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Иркутской области задержали 15 членов организованной группы, занимавшейся незаконными рубками древесины, ущерб от их преступной деятельности оценивается в 10 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального ГУ МВД.

"Пресечена незаконная деятельность бригады лесозаготовителей, которые подозреваются в совершении 12 незаконных рубок и причинении ущерба свыше 10 млн рублей. В ходе операции, проведенной в Зиминском районе Приангарья, установлены 15 фигурантов. По предварительным сведениям, товар отправлялся на экспорт", - говорится в сообщении.

Среди задержанных - лидер организованной группы, ранее он 20 раз привлекался к уголовной ответственности.

Полицией установлено, что черные лесорубы под прикрытием легальной предпринимательской деятельности с 2018 года незаконно заготовили 1,2 тыс. кубометров древесины на территории Зиминского района. "При проведении обысков на предприятиях и по местам проживания подозреваемых полицией изъято и помещено на штраф-стоянку 11 грузовых и легковых транспортных средств общей стоимостью около 20 млн рублей. Кроме этого, в качестве вещественных доказательств приобщены бензопилы, радиостанции, мобильные телефоны, компьютерная техника, различные печати и бланки", - отметили в пресс-службе регионального главка МВД.

В настоящее время шестеро подозреваемых помещены под домашний арест. Мера пресечения в отношении их соучастников будет избрана после проведения необходимых следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.