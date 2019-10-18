Врачи диагностировали дизентерию у отравившихся в кафе в Братске

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Медики диагностировали дизентерию у отравившихся в кафе в городе Братске Иркутской области, заведение временно закрыто, сообщается в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

После посещения кафе-закусочной на улице Кирова в Братске 8 октября 13 человек обратились за медицинской помощью. В течение недели после этого количество пострадавших выросло до 30 человек, 10 из них - несовершеннолетние. Деятельность кафе-закусочной была временно приостановлена, на продукцию наложен арест.

"По результатам лабораторных исследований биоматериала пострадавших выделена дизентерия. Решением Братского городского суда с 17 октября деятельность кафе-закусочной приостановлена на 60 суток", - говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, большая часть пострадавших уже выписалась из больницы, лечение в медучреждении продолжают шесть человек, четверо из них - дети.

СК проводит проверку по факту массового отравления.

В июне 2019 года это кафе уже временно закрывали в связи с массовым отравлением посетителей шаурмой. Тогда пострадали 13 человек, восемь были госпитализированы. Следователи установили, что после этого случая владелец продал заведение другому предпринимателю.