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При пожаре в шахте лифта в жилом доме в Красноярске пострадал годовалый ребенок

Его увезли на машине скорой помощи

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Годовалый ребенок пострадал при пожаре в шахте лифта в семиэтажном доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Пострадал один ребенок 2018 года рождения, отравление угарным газом", - сказал представитель ведомства, уточнив, что ребенка увезли на машине скорой помощи.

Пожар возник в доме по адресу: проспект Красноярский рабочий, д. 62. Из дома были эвакуированы 50 человек. Других пострадавших нет. Сейчас возгорание локализовано на площади 150 кв. метров. В ликвидации задействованы 12 единиц техники и 36 человек.

Теги
РоссияКрасноярский край
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