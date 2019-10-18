При пожаре в шахте лифта в жилом доме в Красноярске пострадал годовалый ребенок

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Годовалый ребенок пострадал при пожаре в шахте лифта в семиэтажном доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Пострадал один ребенок 2018 года рождения, отравление угарным газом", - сказал представитель ведомства, уточнив, что ребенка увезли на машине скорой помощи.

Пожар возник в доме по адресу: проспект Красноярский рабочий, д. 62. Из дома были эвакуированы 50 человек. Других пострадавших нет. Сейчас возгорание локализовано на площади 150 кв. метров. В ликвидации задействованы 12 единиц техники и 36 человек.