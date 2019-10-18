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Похолодание, снег и штормовой ветер ожидаются в ближайшие дни в регионах Сибири

По словам метеорологов, такие явления можно назвать предзимьем

ТАСС, 18 октября. Резкое похолодание, снег и усиление ветра до 20-25 м/с наблюдаются в регионах Западной Сибири, сообщил ТАСС в пятницу ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин. Ухудшение погоды, мокрый снег и усиление ветра в ближайшие выходные прогнозируются и в Восточной Сибири.

"Прошла серия холодных атмосферных фронтов, и сегодня произошло понижение температуры в Новосибирской, Томской областях, в интервале от плюс 1 до минус 5 градусов, горах Алтая - до 12 мороза. Отмечались интенсивные осадки, которые постепенно перешли в снег, - 2-8 мм за полусутки, в некоторых районах Кемеровской области и Алтае - до 20 мм, в горах Алтая - 7-10 см", - сказал Ягудин.

По его словам, такие явления можно назвать предзимьем - это уже не осень, но еще не зима. "Предзимье, кое-где уже появился небольшой снежный покров, погода будет неустойчивой", - отметил специалист.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе до 18 октября действует штормовое предупреждение из-за 4-го класса пожароопасности в части районов, днем в отдельных районах края дождь и мокрый снег, на дорогах местами сильный гололед, ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Как сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай, местами в регионе ожидается мокрый снег и дождь, ветер до 18 м/с, а в горах - до 25 м/c. В Омске в пятницу наблюдается температура от минус 1 до плюс 4 градусов, небольшой снег. По прогнозу управления МЧС по Омской области, с учетом снега, мокрого снега на дорогах области сохраняется риск возникновения ДТП, нарушений в работе автомобильного транспорта.

Первый снег выпал в пятницу и на севере Кузбасса, в течение дня осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются на всей территории области. "Сейчас наблюдается понижение температуры с осадками, усилением ветра, гололедными явлениями, ночные температуры в Кузбассе уже четко отрицательные - до минус 7 градусов, дневные температуры ожидаются слабоположительные, местами около нуля", - сказала ТАСС начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Наумова, добавив, что на следующей неделе, по предварительным данным, возможно вновь потепление.

Резкое ухудшение погоды, мокрый снег, ветер до 18 м/с в ближайшие выходные прогнозируются и в Восточной Сибири. В Иркутской области ожидаются осадки. На севере Бурятии 20 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега, усиление ветра местами до 20 м/с, понижение дневных температур. В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение: 20-21 октября температура воздуха в регионе понизится на 8 и более градусов, ожидается снег, на дорогах - гололедица.

Теги
Алтайский крайАлтайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская область
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