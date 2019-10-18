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"Хевел" ввела две солнечные электростанции в Тыве

Реализация проекта обеспечит бесперебойное круглосуточное электроснабжение около семи тысяч человек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" ввела в эксплуатацию две автономные гибридные солнечно-дизельные энергоустановки (АГЭУ) в Тыве. Об этом говорится в сообщении компании.

Станции расположены в селах Мугур-Аксы и Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района и состоят из солнечных электростанций суммарной мощностью 550кВт, систем накопления энергии общей емкостью 710 кВт ч и дизельных генераторов (ДЭС).

Компания отмечает, что реализация этого проекта обеспечит надежное, качественное и бесперебойное круглосуточное электроснабжение около 7 тысяч человек. Также солнечные модули, установленные на станциях, позволят снизить расходы топлива на 588 тонн, что эквивалентно экономии в размере 31 млн руб. ежегодно.

Станции построены в рамках энергосервисного контракта с регионом за счет собственных средств группы компаний "Хевел". Такая финансовая модель позволила избежать роста тарифов для конечных потребителей электроэнергии и обеспечит снижение нагрузки на региональный бюджет за счет сокращения субсидий на компенсацию затрат по поставке дизельного топлива после завершения срока возврата инвестиций в рамках энергосервисного контракта, отмечает компания.

Ранее группа реализовала аналогичные проекты по энергоснабжению в труднодоступных населенных пунктах Республики Алтай и Забайкальского края.

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