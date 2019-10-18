В Омской области возбуждено дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Годовалый ребенок в Омской области поступил в больницу с телесными повреждениями, среди которых перелом. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

"Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ в связи с тем, что у ребенка диагностированы телесные повреждения, в том числе в виде перелома", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание - арест на шесть месяцев. По версии матери, ребенок упал с дивана.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в селе Халдеевка. Ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и тремя переломами. В полицию обратились врачи.