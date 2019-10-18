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За год в Томской области собрали в 50 раз больше кедровых орехов

В октябре и ноябре орехи будут закупаться и обрабатываться предприятиями

ТОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Урожай кедрового ореха в 2019 году в Томской области составил более 1,7 тыс. тонн, что в 50 раз больше, чем в прошлом году. При этом в регионе заготовили в три раза меньше иван-чая и грибов, а также на 20% меньше ягод, сообщил ТАСС вице-губернатор региона Андрей Кнорр.

"Особенностью заготовительного сезона в текущем году является высокая урожайность кедрового ореха. Кедрового ореха заготовлено 1,7 тыс. тонн, в 50 раз больше прошлого года. Кедровый орех - это самый выгодный пищевой лесной ресурс с точки зрения его коммерческого использования", - сказал Кнорр.

Он добавил, что сбор кедрового ореха в области уже завершен, в октябре и ноябре орех будет закупаться и обрабатываться предприятиями. К началу октября всего собрано почти 5 тыс. тонн дикоросов, что на 119% больше, чем в прошлом году. При этом в три раза сократился сбор грибов (84 тонны), иван-чая (195 тонн), собрано на 20% меньше ягод (1,9 тыс. тонн).

По оценке Минсельхоза России, томские дикоросы составляют 10% всех переработанных в стране. Департамент потребительского рынка областной администрации называет отрасль одной из приоритетных для томской экономики, экономическая ценность дикоросов в регионе достигает 16,5 млрд рублей в год. В Томской области сосредоточена примерно четверть сибирских запасов кедрового ореха, 40% грибов и две трети клюквы. Ранее вице-губернатор Андрей Кнорр сообщал, что сбор дикоросов в области является очень прибыльным бизнесом, который может принести семье за сезон до 1 млн рублей.

Теги
РоссияТомская область
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