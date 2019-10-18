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Жидкость из очистных БЦБК через год может попасть в Байкал

По словам мэра Байкальска Василия Темгеневского, емкости очистных ничем не закрыты, в них попадают осадки, поэтому уровень жидкости повышается

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Очистные сооружения остановленного в 2013 году Байкальского целлюлозно-картонного комбината (БЦБК) могут переполниться через год. Существует опасность попадания щелокосодержащей жидкости в Байкал, сообщила ТАСС в пятницу мэр Байкальска Василий Темгеневский.

"Есть очистные сооружения БЦБК, в которых содержится щелокосодержащая жидкость. Емкости этих очистных ничем не закрыты, в них попадают атмосферные осадки: концентрация щелочи снижется, но уровень жидкости повышается. По нашим рассчетам, в течение года емкости еще могут принимать осадки, но после переполнения содержимое очистных может попасть в Байкал", - сказал Темгеневский.

Он добавил, что необходимо срочно принять меры по откачке и очистке этих вод.

Как сообщила пресс-служба заксобрания Иркутской области, 17 октября БЦБК посетили депутаты регионального парламента, представители природоохранной прокуратуры и эксперты из различных организаций.

По словам присутствовавшего там заместителя генерального директора ООО "ВЭБ инжиниринг" Александра Фролова, факт накопления жидкости в емкостях очистных представляет первоочередную опасность.Фролов подчеркнул, что разрушение любой из емкостей позволит жидкости уйти в грунтовые воды и в Байкал.

Кроме того, он отметил, что под комбинатом находится очаг загрязнения, который требует срочного дообследования и включения его в единый реестр накопленного экологического ущерба.

Поручение президента

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, правительству Иркутской области совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ провести конкурсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов БЦБК.

Кроме того, кабмину поручено утвердить перспективный проект развития территорий находящегося в процедуре банкротства БЦБК. Доклад по этим вопросам президенту России должен быть представлен до 1 ноября 2019 года.

БЦБК с 1960-х до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - города на берегу Байкала на юге Иркутской области, где живет более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу Байкала.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.

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