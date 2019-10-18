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Россия и Китай завершили совместные антитеррористические учения в Новосибирской области

В рамках учений военнослужащие выполнили упражнения ситуационных стрельб, продемонстрировали навыки штурма здания после десантирования с вертолетов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Совместные антитеррористические учения с участием спецназов Росгвардии и народной вооруженной полиции КНР завершились в Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства.

"Совместное антитеррористическое учение подразделений спецназначения войск национальной гвардии РФ и народной вооруженной полиции КНР - это один из многих элементов сложной системы подготовки органов правопорядка, обеспечивающих в конечном итоге безопасность граждан в наших странах", - процитировали в пресс-службе главу ведомства Виктора Золотова, который участвовал в церемонии закрытия.

"Современные глобальные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, транснациональная организованная преступность, наркотрафик, торговля людьми и нелегальная миграция представляют серьезную опасность для всего мирового сообщества. Государство обязано адекватно реагировать на подобные опасные явления, обеспечивая совершенствование деятельности своих специальных служб, а также развивая зарубежное сотрудничество в правоохранительной и военной сферах", - отметил Золотов, сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в рамках учений военнослужащие выполнили упражнения ситуационных стрельб, продемонстрировали навыки штурма здания после десантирования с вертолетов. Одновременно с этим бойцы смешанных групп закрепили навыки на практических занятиях по тактической медицине, инженерной подготовке, а также по порядку действий с использованием высотного снаряжения и экипировки.

Теги
РоссияКитайЗолотов, Виктор ВасильевичНовосибирская область
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