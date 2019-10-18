Томская область увеличила урожайность рапса, несмотря на нападение насекомых-вредителей

ТОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Аграрии Томской области собрали 25 тыс. тонн рапса, который выращивается на экспорт, что почти на 25% больше, чем годом ранее. Для области это неплохой результат, несмотря на режим ЧС, который объявлен в двух районах области из-за нападения капустной моли, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Кнорр.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел режим ЧС в регионе из-за поражения рапса на площади 780 га капустной молью. Ущерб от этих бабочек-вредителей по предварительным оценкам составляет более 30 миллионов рублей. Моль расплодилась на посевах из-за переувлажнения почвы - летом в регионе шли обильные дожди, и аграрии не смогли вовремя обработать рапсовые поля.

"Несмотря на то, что в этом году у нас была объявлена ЧС по рапсу, были приложены все силы, чтобы сохранить урожай, и получили неплохие результаты. В этом году рапсом было засеяно 21,4 тыс. гектаров (в 2018 году - 19,7 тыс. га). Хозяйства собрали 25 тыс. тонн рапса при средней урожайности 11,5 центнера с гектара. Для сравнения объем урожая рапса в 2018 году составил 20,5 тыс. тонн при средней урожайности 10,9 центнера с гектара", - сказал Кнорр.

С 2018 года рапс является одной из основных экспортных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Томской области. В регионе возделыванием рапса занимаются свыше 20 хозяйств, которые производят более 19 тысяч тонн продукции в год. Большая ее часть вывозится за пределы региона, в том числе за рубеж. Также в регионе производится рапсовое масло для поставок на рынки Китая и стран Балтии, строится вторая очередь завода по переработке рапса с общим объемом инвестиций порядка 1 миллиарда рублей.