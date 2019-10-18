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В Омской области с начала года открылось более 400 предприятий социального бизнеса

По словам главы региона Александра Буркова, с ноября планируется запустить новый вид поддержки - субсидии резидентам социального кластера на реализацию совместных проектов

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Более 400 предприятий социального бизнеса было открыто в Омской области в 2019 году, на 100 больше, чем в прошлом, сообщила пресс-служба регионального правительства Омской области со ссылкой на губернатора региона Александра Буркова, открывшего международный форум социальных предпринимателей и инвесторов "Инносиб - 2019".

"Сфера социального бизнеса стала более заметна. С начала этого года у нас зарегистрировано 406 предприятий. Идет колоссальный рост. Во многом это результат по развитию негосударственного сектора", - передает пресс-служба слова Буркова, поздравляя соцпредпринимателей с принятием на федеральном уровне закона, закрепляющего статус социального предприятия.

По словам Буркова, с ноября текущего года планируется запустить новый вид поддержки - субсидии резидентам социального кластера на реализацию совместных проектов. Также он отметил, что раньше регион делал ставку на детские сады и дома для пожилых людей, позже стали открываться реабилитационные и оздоровительные центры, в настоящее время - спорт, туризм и социальное обслуживание. Следующим приоритетом станет открытие мест в яслях.

В пресс-службе регионального правительства уточнили ТАСС, что в 2018 году было открыто 303 предприятия социального бизнеса, в 2017 году открылось 181.

Социальное предпринимательство - один из видов бизнес-деятельности, в первую очередь направленный на решение проблем в социальных сферах: образовании, здравоохранении, культуре, экологии. Социальное предпринимательство, находясь на пересечении бизнеса и благотворительности, решает важные социальные и культурные задачи общества, а также позволяет адаптироваться социально незащищенным категориям граждан. При этом такой вид бизнеса тоже может приносить прибыль своим владельцам.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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