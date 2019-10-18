В Норильске создали горноспасательный отряд МЧС России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Военизированный горноспасательный отряд МЧС России создан в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С 2020 года 150 горноспасателей приступят к обслуживанию опасных производственных объектов, расположенных в Норильске и районе Талнах. Два военизированных взвода будут обслуживать восемь подземных рудников, три карьера, две обогатительные фабрики и склад взрывчатых материалов одного из предприятий", - сказали в МЧС.

В состав отряда, помимо оперативных подразделений, которые предназначены для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вошли и вспомогательные - для контрольно-испытательных функций. "На базе отряда появится лаборатория для обеспечения аэрогазового контроля, служба депрессионных съемок для выполнения замеров на подземных объектах при проведении горных работ. Также будет открыт учебный центр по подготовке не только профессиональных горноспасателей, но и нештатных аварийно-спасательных формирований, а также добровольцев", - добавили в министерстве.

Работа по созданию новых горноспасательных отрядов МЧС России направлена на обеспечение безопасности объектов, на которых ведется подземная добыча полезных ископаемых.

В настоящее время в 32 регионах страны работают 17 подобных военизированных горноспасательных отрядов МЧС России.