В храмах на юге Красноярского края пройдут панихиды по погибшим при прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. В православных храмах на юге Красноярского края пройдут панихиды по погибшим при порыве дамбы в районе деревни Щетинкино Курагинского района. Об этом говорится в сообщении Минусинской епархии РПЦ, объединяющей православные приходы на юге края.

"20 октября по благословению епископа Минусинского и Курагинского Никанора во всех храмах Минусинской епархии по окончании Божественной литургии будут совершены панихиды по погибшим в результате трагедии на реке Сейба в Курагинском районе", - говорится в сообщении.

Епископ направил соболезнования родным и близким погибших. "Духовенство и миряне Минусинской епархии также выражают соболезнования родственникам жертв трагедии и молятся о здравии выживших", - отметили в епархии.

Около двух часов ночи в субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. На месте работают спасатели. По данным МЧС, погибли 15 человек.