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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Малые золотодобывающие компании проверят в Красноярском крае после прорыва дамбы

Заместитель главы правительства региона Анатолий Цыкалов отметил, что большая часть гидротехнических сооружений в регионе стоит на учете

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Проверки после прорыва дамбы на реке Сейбе затронут только небольшие компании, занимающиеся недропользованием и имеющие лицензии на добычу рассыпного золота. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель главы правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

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"Сейчас речь может идти о тех гидротехнических сооружениях, которые природопользователи, недропользователи построили, но нигде не показали. Если и может идти речь о проверке, то только о малых компаниях, которые занимаются недропользованием, которые имеют лицензии на право переработки, добычи рассыпного золота. По ним надо будет провести какую-то проверку. Все остальные объекты известны, их характеристики известны, они находятся на контроле", - сказал Цыкалов.

Большая часть гидротехнических сооружений в Красноярском крае стоит на учете, добавил Цыкалов. "И даже те небольшие гидротехнические сооружения, которые стоят в сельской местности, так называемые пруды, которые использовались для ведения сельского хозяйства, для поливов, чтобы скот мог утолять жажду, те, которые были бесхозные, под воздействием региональной власти поставлены на учет", - сказал вице-премьер.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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