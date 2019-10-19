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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Эксперты: территория золотодобычи в Красноярском крае нуждается в лесовосстановлении

Специалисты также отметили необходимость заниматься рекультивацией выработок

ТАСС, 19 октября. Территория Красноярского края, на которой ведется золотодобыча, нуждается в лесовосстановлении и рекультивации. В частности, эти меры необходимо предпринять в русле реки Сисим, где в субботу произошел прорыв дамбы, ставший причиной гибели 15 человек, говорится в сообщении научно-технического центра "Космические решения".

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НТЦ "Космические решения" специализируется на высокоточном мониторинге лесных пожаров из космоса. В центре Красноярска работает круглосуточный центр мониторинга, информация о пожарах обновляется до 10 раз в сутки.

Специалисты НТЦ "Космические решения" проследили с помощью спутниковой съемки, как менялся ландшафт вдоль реки последние шесть лет. Белая "змея", расползающаяся вдоль реки, это порода, оставшаяся после вскрышных работ (работы по выемке породы, содержащей золото)", - говорится в сообщении НТЦ.

"В предгорьях Саян на юге Красноярского края в последние годы наблюдаются массовые вскрышные работы в руслах рек. После таких работ остаются лунные ландшафты. Здесь необходимо заниматься лесовосстановлением и рекультивацией выработок. Все это отлично видно и может контролироваться с помощью спутниковой съемки", - приводятся слова технического директора НТЦ Алексея Борисевича.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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