На Алтае из-за обрыва проводов под снегом без электричества остались 1,6 тыс. человек

БАРНАУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Двадцать населенных пунктов с населением 1,6 тыс. человек остались без электричества в Солонешенском районе Алтайского края, где большое количество выпавшего снега привело к обрыву проводов и падению нескольких опор линии электропередачи. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"20 октября из-за обильного снегопада - на территории района зафиксировали снежный покров около 35 см - произошли обрывы проводов и упали несколько опор. 20 населенных пунктов - это 760 домов, в которых живут 1,6 тыс. человек, в данный момент без электричества", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения. Глава администрации района Виктор Горбачев координирует работу на месте, губернатор региона Виктор Томенко проинформирован о случившемся.

Ожидается, что аварийные бригады восстановят энергоснабжение в течение нескольких часов, до конца дня жители района получат электроэнергию.