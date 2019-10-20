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На Алтае из-за обрыва проводов под снегом без электричества остались 1,6 тыс. человек

На территории Солонешенского района зафиксировали снежный покров около 35 см

БАРНАУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Двадцать населенных пунктов с населением 1,6 тыс. человек остались без электричества в Солонешенском районе Алтайского края, где большое количество выпавшего снега привело к обрыву проводов и падению нескольких опор линии электропередачи. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"20 октября из-за обильного снегопада - на территории района зафиксировали снежный покров около 35 см - произошли обрывы проводов и упали несколько опор. 20 населенных пунктов - это 760 домов, в которых живут 1,6 тыс. человек, в данный момент без электричества", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения. Глава администрации района Виктор Горбачев координирует работу на месте, губернатор региона Виктор Томенко проинформирован о случившемся.

Ожидается, что аварийные бригады восстановят энергоснабжение в течение нескольких часов, до конца дня жители района получат электроэнергию.

Теги
РоссияАлтайский край
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