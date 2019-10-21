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Томская область с 2020 года будет экспортировать стерлядь и черную икру в регионы Сибири

Для этого планируется запуск промышленной линии по выращиванию ценных пород рыб

ТОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Томская компания в 2020 году запустит первую в регионе промышленную линию по выращиванию ценных пород рыб, которая позволит ежегодно получать и экспортировать до 50 тонн товарной стерляди и до 200 кг черной икры, сообщил ТАСС вице-губернатор региона Андрей Кнорр.

"В сфере аквакультуры в 2020 году планируется запуск рыбоводной линии с системой УЗВ (установка замкнутого водоснабжения - прим. ТАСС) по выращиванию товарной стерляди в объеме 50 тонн в год, рыбопосадочного материала ценных видов рыб до 2 млн экземпляров в год, получение пищевой черной икры до 200 кг ежегодно", - сказал Кнорр.

Как уточнил агентству председатель комитета регулирования рыболовства и рационального использования водных биоресурсов Томской области Сергей Суходолов, проект реализует компания "Томский рыбоводный комплекс". "Стоимость строительства и покупки оборудования для выращивания товарной стерляди - 15 млн рублей: 10 млн [стоит] оборудование и еще 5 - строительство. В 2020 году, когда объект будет завершен, регион субсидирует 50% от стоимости оборудования, то есть 5 млн", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время стерлядь в Томской области в промышленных масштабах не добывают, а усилия компаний, занимающихся разведением ценных пород рыб, направлены на восстановление их популяции в реках региона. Кроме того, в Томской области в настоящее время официально не получают икру из осетровых - вылов этих пород рыб строго запрещен в период нереста.

Суходолов отметил, что объем выращиваемой рыбы и получаемой черной икры на новой линии будет полностью покрывать потребности для Томской области, продукцию "Томского рыбоводного комплекса" будут поставлять в соседние регионы Сибири. Также планируется экспорт в зарубежные страны. Ежегодная выручка компании от нового производства будет составлять порядка 35 млн рублей, добавил Суходолов.

Теги
РоссияТомская область
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