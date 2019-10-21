На Алтае полностью восстановили энергоснабжение в домах 1,6 тыс. человек

БАРНАУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники Алтайского филиала "Россети Сибирь" устранили повреждения на линиях электропередачи 10 кВ в Солонешенском районе ночью 21 октября, сообщили ТАСС в понедельник в департаменте по связям с общественностью "Россети Сибирь" (Алтайский филиал).

В правительстве Алтайского края 20 октября сообщили, что в Солонешенском районе из-за обильного снегопада произошли обрывы проводов и упали несколько опор. В результате было обесточено 20 населенных пунктов - 760 домов, в которых проживают 1,6 тыс. человек. В 10 населенных пунктах энергоснабжение было восстановлено вечером 20 октября.

"Персонал компании завершил устранение повреждений на линиях электропередачи 10 кВ в Солонешенском районе, последствия неблагоприятной погоды негативно сказываются на функционировании электросетевого комплекса. Сейчас участки двух линий 10 кВ выведены в ремонт для устранения этих последствий и повышения надежности электроснабжения потребителей: провод ЛЭП очищают от налипшего снега, убирают упавшие и склонившиеся под тяжестью снега ветви деревьев из-за пределов охранных зон. Ремонтные работы будут завершены до конца дня 21 октября. На период ремонтов на основном оборудовании социально-значимые объекты, в том числе в селе Карпово, запитаны от резервных источников снабжения электроэнергией", - сообщил представитель организации.

В компании подчеркнули, что ЛЭП находятся в труднодоступных местах - на отдельные участки не проходит ни один вид транспорта. Чтобы сократить время работы и в скорейшее время возобновить электроснабжение территории, на помощь персоналу Белокурихинских электросетей направлено 12 бригад из других отделений филиала.

По данным правительства региона, энергетики работают в сложных условиях - в районе уже выпало около 70 см снега. Влажный снег налипает на провода и обрывает их - приходится искать и устранять новые места обрыва энергоснабжения.

Солнешенский район имеет сложный горный рельеф, райцентр Солонешное удален от краевого центра - Барнаула - более чем на 310 км. В Солонешенском районе сейчас минус 8 градусов.