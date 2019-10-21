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Отравившихся в столовой в Иркутске начали выписывать из больницы

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у госпитализированных диагностировали сальмонеллез

ИРКУТСК, 21 октября. /ТАСС/. Пострадавшие в результате массового отравления после посещения одной из столовых в Иркутске начали выписываться из больницы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

"Двое выписаны. Госпитализированным остается 21 человек", - сообщили в пресс-службе.

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14 октября семь человек попали в инфекционную больницу Иркутска в состоянии средней степени тяжести с признаками пищевого отравления, в их числе студенты Байкальского госуниверситета. Все они ели в столовой по адресу: ул. Горького, 15. К 18 октября число госпитализированных возросло до 23 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у отравившихся диагностирован сальмонеллез.

Специалисты ведомства провели обследование пищеблока столовой, в результате выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе нарушения при хранении особо скоропортящихся пищевых продуктов, нарушение дезинфекционного режима. С 15 октября столовая закрыта.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Теги
РоссияИркутская область
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