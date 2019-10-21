Налоговая служба требует банкротства новосибирского Медтехнопарка

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Инспекция управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Новосибирской области направила в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом АО "Инновационный медико-технологический центр "Медицинский технопарк", которое является крупнейшим производителем протезов-имплантов суставов. Как следует из материалов дела на сайте суда, сумма задолженности составила 2,3 млн рублей.

"Инспекция ФНС [подала] исковое заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований - 2,3 млн рублей", - говорится на сайте.

В материалах дела указано, что суд оставил заявление ФНС без движения до 14 ноября, поскольку со стороны заявителя не были предоставлены все необходимые документы.

Как сообщила ТАСС гендиректор Медтехнопарка Екатерина Мамонова, руководство компании выясняет причины подачи иска.

Инновационный медико-технологический центр "Медицинский технопарк" работает в Новосибирске с 2016 года. Компании Медтехнопарка выпускают протезы-имплантаты суставов, внешние экзопротезы, биодеградируемые конструкции для травматологии и ортопедии, аппаратные реабилитационные комплексы. Стоимость этих изделий в среднем на 25-30% ниже, чем у импортных аналогов. Продукция поставляется в 150 клиник РФ.