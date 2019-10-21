КПРФ выдвинет на пост мэра Барнаула депутата гордумы Хрусталеву

БАРНАУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Алтайское региональное отделение КПРФ определило кандидата для выдвижения на пост мэра Барнаула. Им стала депутат гордумы, доктор медицинских наук, профессор Елена Хрусталева, сообщила ТАСС в понедельник первый секретарь крайкома партии Мария Прусакова.

"Принято решение Елену Хрусталеву, депутата гордумы, члена партии КПРФ, выдвинуть на пост главы города. <…> Мы в стадии подготовки программы и документов, кандидат будет выступать прежде всего от лица партии", - сказала Прусакова.

Планируется, что конкурсная комиссия примет решение о новом главе города 6 февраля 2020 года. От парламента в комиссию вошли пять человек, еще пятерых должен назначить губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Как сообщил ТАСС зампредседателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко, 11 ноября пройдет установочное заседание комиссии.

"Запланировано, что с 5 по 19 декабря начнется приемка документов. <…> Скорее всего, 6 февраля будет определено, кого рекомендовать думе. <…> Решение будет приниматься депутатами не менее чем из двух кандидатур", - сказал Струченко.

Глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа 2019 года написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, которую гордума приняла на сессии 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.