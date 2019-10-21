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Алтайский край завершил ремонт дорог, запланированный на 2019 год по нацпроекту

По результатам работ в регионе до 39,4% вырос процент дорог, соответствующих установленным нормативам

БАРНАУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Завершились работы на всех дорогах Алтайского края, которые должны были быть отремонтированы в 2019 году по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". В общей сложности это более 500 км дорог, ремонт которых обошелся в 5,6 млрд рублей, сообщил в понедельник журналистам министр транспорта региона Александр Дементьев.

"Общий объем средств, который был направлен на все виды дорожной деятельности в рамках наших трех проектов - "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", Безопасность дорожного движения" - в этом году превысил 5,6 млрд рублей, из которых 1 млрд 760 млн - деньги федерального бюджета, которые были направлены на региональные дороги и Барнаульской и Бийскую агломерации. На сегодня 100% всех показателей, которые мы должны были выполнить в рамках приведения дорог в нормативное состояние (выполнены)", - сказал Дементьев.

Всего в крае в этом году отремонтированы порядка 900 км дорог, в том числе, как пояснили ТАСС в пресс-службе Минтранса края, более 500 км - в рамках нацпроекта. Также, по словам министра, регион получил федеральные средства на ремонт уникальных мостовых сооружений, которые относятся к нацпроекту - два транша в объеме 447 млн рублей и 475 млн рублей пришли параллельно. Дементьев отметил, что в регионе продолжают работу с федерацией по выделению дополнительных средств на дороги края. Региону было необходимо повысить с 38% до 39,4% процент дорог, соответствующих нормативам, и этот показатель выполнен, заавершаются работы по диагностике.

"Фактически, у нас срок стоял 1 октября (по завершению работ), к сожалению, по некоторым видам у нас подрядные организации закончили работу 5 октября. Но необходимые штрафные санкции за просрочку в обязательном порядке будут предъявлены. У нас идет работа по оформлению гарантийных паспортов - в случае выявления дефектов во время гарантийного срока, а это четыре года на все верхние покрытия, обязываются подрядные организации за свой счет выполнять работы", - пояснил министр.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияАлтайский край
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