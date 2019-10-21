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В Новосибирске горит склад с мебельной продукцией

В районе ЧП находятся производственные и административные нежилые здания, склады, магазин

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Склад с мебельной продукцией горит в Дзержинском районе Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"На Королева, 40 горит склад с мебельной продукцией", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве ТАСС уточнили, что кровля склада обрушилась. Площадь пожара составляет 500 кв. метров.

"На месте [работают] 19 единиц техники, произошло обрушение кровли. Со слов рабочих из здания все эвакуировались, информации о пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

В данном районе находятся производственные и административные нежилые здания, склады, магазин Rich Family.

Теги
РоссияНовосибирская область
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