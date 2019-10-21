В Новосибирске горит склад с мебельной продукцией

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Склад с мебельной продукцией горит в Дзержинском районе Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
"На Королева, 40 горит склад с мебельной продукцией", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве ТАСС уточнили, что кровля склада обрушилась. Площадь пожара составляет 500 кв. метров.
"На месте [работают] 19 единиц техники, произошло обрушение кровли. Со слов рабочих из здания все эвакуировались, информации о пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
В данном районе находятся производственные и административные нежилые здания, склады, магазин Rich Family.