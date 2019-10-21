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В трех регионах Сибири ожидается гололед, усиление ветра и метель

МЧС в Хакасии объявило штормовое предупреждение в связи с понижением температур и осадкам

ТАСС, 21 октября. Ветер, снег, метель и гололедица ожидаются в республике Тува и на юге Таймыра в Красноярском крае 22 октября, а также в Республике Хакасия, где объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в понедельник на сайтах региональных ГУ МЧС.

"В Туве 22 октября ожидаются ветер и сильный снег, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении. На юге Таймыра 22 октября местами ожидаются порывы южного ветра 15-18 м/с, слабая метель, в центральных и южных районах Красноярского края - гололедица. Спасатели Хакасии объявили штормовое предупреждение в связи с понижением температур и осадками, предупредив о гололедице.

Ранее синоптики сообщали, что температура воздуха практически на всей территории России в течение прошлой недели была выше нормы на несколько градусов.

Теги
РоссияТываХакасияКрасноярский край
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