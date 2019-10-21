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Пожар на складе в Новосибирске локализован на площади 3 тыс. кв. метров

Ранее сообщалось, что склад с мебельной продукцией в Дзержинском районе горит на площади 1 тыс. кв. метров
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пожар на складе мебели в Новосибирске локализован на площади 3 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар локализован на площади 3 тыс. кв. метров", - сообщили в министерстве.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что горит склад с мебельной продукцией в Дзержинском районе Новосибирска на площади 1 тыс. кв. метров. В районе пожара находятся производственные и административные нежилые здания, склады, магазин Rich Family. Для тушения возгорания задействованы 19 единиц техники.

Теги
РоссияНовосибирская область
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