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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

МЧС возобновил активную поисковую операцию в районе прорыва дамбы в Красноярском крае

В ведомстве сообщили, что сейчас принимается решение об использовании авиации

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Спасатели МЧС во вторник возобновили активную стадию поисковых работ в районе прорыва дамбы у деревни Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

Прорыв дамбы золотодобывающей артели произошел в субботу. В результате ЧП 15 человек погибли, пять числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 27 человек.

"Работы возобновлены", - сообщили в ведомстве, отметив, что решение об использовании авиации в данный момент принимается. По данным Росгидрометцентра, во вторник днем температура воздуха составит минус пять градусов. Возможны небольшие осадки - 0,1 мм.

Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). В результате разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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