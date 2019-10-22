Свидетель сообщил, что билетеры кинотеатра "Зимней вишни" были в сауне в начале пожара

КЕМЕРОВО, 22 октября. /ТАСС/. Билетеры кинотеатра "Зимней вишни" находились в момент возникновения пожара, унесшего жизни 60 человек, в сауне спортзала торгового центра. Об этом сообщил во время допроса свидетелей в суде потерпевший Виктор Коноплев.

"Ну там [в сауне] грелись девочки. Они вели переговоры о кинотеатре, что-то говорили про дверь: "Ты почему здесь? Ты должна быть там". Она ответила, что там кино идет, "двери закрыла, вот и пришла". Я не придал значения, но про себя подумал: как так, она должна быть там. Когда зашла администратор [в сауну] и сказала, что пожар, девочки выскочили первыми, а мы еще сидели, [потому что думали, что тревога ложная]", - сказал Коноплев на допросе в Ленинском суде Кемерова.

Он пояснил, что в день пожара он находился в спортивном зале "Зимней вишни", который расположен на одном этаже с кинотеатрами. После тренировки он пошел в сауну, где и встретил билетеров кинозала.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Большая часть погибших - порядка 50 человек - были заперты в одном из кинозалов и не смогли вовремя выйти, так как двери были заблокированы. Кроме того, пожарная сигнализация не сработала, а эвакуацию посетителей ТРЦ затрудняло сильное задымление.

По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек. В настоящее время первое дело рассматривается в Заводском суде Кемерова.