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Омский суд оставил в силе приговор банде, обналичившей маткапитал на 50 млн рублей

Летом 2019 года организатора группировки приговорили к 4,5 годам заключения в исправительной колонии со штрафом в размере 400 тыс. рублей

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Омский областной суд рассмотрел апелляцию членов группировки, которые обналичили в Омске средства материнского капитала на сумму около 50 млн рублей, и признал обвинительный приговор суда первой инстанции законным. Как сообщается во вторник на сайте прокуратуры Омской области, организатору банды срок был снижен на 3 месяца за счет срока содержания под стражей.

"Сторона защиты оспорила приговор, так как осужденные вину в совершении преступления не признали. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда <…> признала осуждение законным и обоснованным. В связи с тем, что суд первой инстанции не учел срок содержания под стражей организатора преступной группы, Омский областной суд снизил ему наказание с 4 лет 6 месяцев до 4 лет 3 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор Куйбышевского районного суда г. Омска оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Ранее Куйбышевский районный суд установил, что мошенники предлагали гражданам, имеющим право на получение средств материнского капитала, заключить с ними фиктивные договоры займов для улучшения жилищных условий. Подложные документы предоставлялись в Пенсионный фонд Омской области для получения возмещения якобы выплаченного займа. Всего с 2012 по 2015 год ими было похищено около 50 млн рублей.

В июле 2019 года организатор группировки был приговорен к сроку в 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Еще четырем соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 2 до 3 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще двое членов группировки приговорены к лишению свободы сроком на 2 и 2,5 года условно со штрафом 50 тыс. рублей.

Теги
РоссияОмская область
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