Тувинский лама впервые начнет работать с верующими военнослужащими ЦВО

ТАСС, 22 октября. Тувинский лама Бады-Шулуун Хоомаевич Бавуу впервые посетит ежегодные сборы помощников по работе с военными, проходящими службу на территории Центрального военного округа (ЦВО). Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы округа и уточняется, что всего в сборах примет участие более 20 священников.

"Сборы ежегодно проводятся в разных регионах округа для того, чтобы помощники по работе с военнослужащими могли ознакомиться со спецификой службы всех воинских частей ЦВО. В этом году они пройдут в Уфе. Впервые участие в них примет недавно назначенный тувинский лама Бады-Шулуун Хоомаевич Бавуу", - приводит пресс-служба слова начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО Игоря Агафонова.

Как пояснили в пресс-службе ЦВО, к работе с верующими военнослужащими представитель буддийского духовенства будет привлечен впервые.

В течение трех дней помощники по работе с верующими военнослужащими будут подводить итоги прошедших учений "Центр-2019", принесения главной иконы главного храма Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" в войска ЦВО, а также общие итоги деятельности в течение года.

Помощники по работе с верующими военнослужащими также посетят отдельную инженерную бригаду Центрального военного округа и поучаствуют в молебне на месте закладки воинского храма в Уфе, который проведет митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.