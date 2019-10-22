Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тувинский лама впервые начнет работать с верующими военнослужащими ЦВО

Бады-Шулуун Хоомаевич Бавуу посетит ежегодные сборы помощников по работе с военными, проходящими службу на территории округа

ТАСС, 22 октября. Тувинский лама Бады-Шулуун Хоомаевич Бавуу впервые посетит ежегодные сборы помощников по работе с военными, проходящими службу на территории Центрального военного округа (ЦВО). Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы округа и уточняется, что всего в сборах примет участие более 20 священников.

"Сборы ежегодно проводятся в разных регионах округа для того, чтобы помощники по работе с военнослужащими могли ознакомиться со спецификой службы всех воинских частей ЦВО. В этом году они пройдут в Уфе. Впервые участие в них примет недавно назначенный тувинский лама Бады-Шулуун Хоомаевич Бавуу", - приводит пресс-служба слова начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО Игоря Агафонова.

Как пояснили в пресс-службе ЦВО, к работе с верующими военнослужащими представитель буддийского духовенства будет привлечен впервые.

В течение трех дней помощники по работе с верующими военнослужащими будут подводить итоги прошедших учений "Центр-2019", принесения главной иконы главного храма Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" в войска ЦВО, а также общие итоги деятельности в течение года.

Помощники по работе с верующими военнослужащими также посетят отдельную инженерную бригаду Центрального военного округа и поучаствуют в молебне на месте закладки воинского храма в Уфе, который проведет митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

Теги
РоссияТываБашкортостан
Реклама на ТАСС
На газификацию в Новосибирской области в 2019 году направили более 1,2 млрд рублей
До конца года планировалось перевести на газ 6 тыс. домовладений региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС