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Строительство водовода для города-спутника Новосибирска завершат в 2020 году

Водовод в городе Обь стал первым объектом федерального проекта "Чистая вода" в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Строительство магистрального водовода в городе Обь, расположенном возле Новосибирска, завершат в 2020 году по федеральному проекту "Чистая вода", входящему в нацпроект "Экология". Водовод позволит обеспечить чистой питьевой водой не только город, но и находящиеся рядом села, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Ранее ТАСС сообщал, что в городе Обь существует проблема с напором воды: при большом объеме потребления в часы пик давление падает, особенно сильно - на верхних этажах домов. Также в городе есть проблемы с качеством питьевой воды. Строительство водовода диаметром 500 мм и протяженностью чуть более 6,6 км должно решить проблему с низким давлением и позволит избежать лишних отключений водоснабжения.

"Сейчас объект законтрактован, идут работы. Мы регулярно находимся на объекте вместе с заказчиком, заказчиком является муниципалитет. В настоящее время срыва по графику нет. Рассчитываем, что первый этап будет выполнен до конца текущего года - это порядка 100 млн рублей из средств федерального бюджета, и порядка 50 млн рублей на завершение в 2020 году", - сказал Архипов.

Министр отметил, что водовод в городе Обь стал первым объектом федерального проекта "Чистая вода" в Новосибирской области, так как соответствовал всем критериям проекта. Он позволит обеспечить водой город, где живут около 30 тыс. человек, а также села и объекты, расположенные в этой зоне, включая Новосибирский аэропорт Толмачево имени Покрышкина. "В перспективе к водоводу подключат еще два населенных пункта, где постоянные проблемы с водой, с качеством и регулярностью подачи - села Толмачево, Красноглинное", - сообщил министр.

Министр отметил, что в 2020 году по федеральному проекту "Чистая вода" запланированы строительные работы по созданию станций водоподготовки в рабочих поселка Сузун и Маслянино, всего до 2024 года в регионе будут созданы 10 станций водоподготовки в разных районах области.

О нацпроекте

Доля людей, обеспеченных качественной питьевой водой в регионе, в 2018 году составила 86,6%. К 2024 году по федеральному проекту "Чистая вода" этот показатель должен достичь 91,8%, в городах доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения должен быть у 99% жителей.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Теги
РоссияНовосибирская область
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