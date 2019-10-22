На газификацию в Новосибирской области в 2019 году направили более 1,2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Общая сумма средств, направленных на газификацию Новосибирской области в 2019 году, составила более 1,2 млрд рублей. Эти средства были направлены на строительство газопроводов в городах и селах, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

"Общий объем финансирования в 2019 году составил 1 млрд 244 млн рублей. <…> Средства областные - 407 млн рублей", - сказал он. Внебюджетные инвестиции, большую часть которых предоставила компания "Газпром", составили 792 млн рублей.

Министр уточнил, что эти средства были направлены на строительство газопроводов различной протяженности в городе Каргат, в селе Прокудское Коченевского района, в райцентре Чановского района, в трех селах Черепановского района. Кроме того, за счет этих средств газ впервые был проведен в села Рогалево, Филиппово, Кирза и Красный Яр Ордынского района, поселок Горный Тогучинского района, который ранее получил статус территории опережающего развития.

Часть средств была направлена на продолжение строительства сетей на территории города Искитим. До конца года планировалось перевести на газ 6 тыс. домовладений региона, построив 176 км сетей. Часть запланированных объектов завершена. В планах на 2020 год - завершить выполнение обязательств перед "Газпромом" по программе синхронизации газификации.

"В 2020 году мы сосредоточимся на выполнении обязательств по строительству распределительных сетей и подключению новых объектов на территории в первую очередь Мошковского района - там достаточно много населенных пунктов, которые будут впервые подключаться к газу, где мы должны построить распределительную сеть и подготовить потребителей к приему газа", - рассказал Архипов.

По информации регионального правительства, в 2017 году к газу было подключено 5,4 тыс. домовладений, в 2018 году - более 8,6 тыс. Всего в Новосибирской области на конец 2018 года газифицировано было 119 тыс. домовладений.