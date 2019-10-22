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Томские власти предлагают увеличить число инспекторов охотнадзора в регионе вдвое

По словам заместителя губернатора Андрея Кнорра, сейчас на одного инспектора приходится 2,5 тыс. поднадзорных охотников

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Число работающих на территории Томской области инспекторов охотнадзора необходимо увеличить более чем в два раза - на 28 служащих. Сейчас на территории 16 муниципалитетов работают 22 инспектора, сказал во вторник в Совете федерации заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.

"Есть проблема: в Томскую область переданы Российской Федерацией полномочия в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания, их осуществляют 22 гражданских служащих, которые обеспечивают надзор на территории 16 муниципальных районов. <…> На одного инспектора приходится 2,5 тыс. поднадзорных охотников. Для исполнения поручения президента РФ по обеспечению эффективности деятельности в сфере охоты необходимо увеличение штатной численности на 28 единиц", - сказал он на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему "Актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса и природопользования в Томской области" в рамках дней региона в Совете федерации.

По словам вице-губернатора, средняя площадь поднадзорной территории на одного инспектора составляет 1,5 тыс. га. "По этому показателю Томскую область обходят только Красноярск и Иркутская область. <…> Кстати, не лучше обстоят дела и с нагрузкой государственных инспекторов рыбоохраны - 400 км водной глади магистральных рек на человека на Севере", - добавил Кнорр.

Общая площадь охотничьих угодий Томской области составляет 30,8 млн га, в том числе 18 млн га - общедоступные охотничьи угодья. В бюджет региона в 2017 году от использования охотничьего ресурса поступило 42,5 млн рублей, в 2019 году объем этих средств составил 50,7 млн рублей.

Теги
РоссияТомская область
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