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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Один из выживших посетителей кинозала "Зимней вишни" подал иск на 11 млн рублей

Ответчиками выступают семь из восьми обвиняемых по делу о возгорании

КЕМЕРОВО, 22 октября. /ТАСС/. Один из выживших посетителей кинозала торгового центра "Зимняя вишня" Михаил Трусов, две дочери которого погибли во время пожара, подал гражданский иск на 11 миллионов рублей в отношении семи из восьми обвиняемых по делу о возгорании, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"С Бурсина, Судденок, Соболева, Полозиненко, Никитина, Антюшина, Богдановой в пользу Трусова взыскать компенсацию морального вреда за причинение вреда здоровью на сумму 3 миллиона рублей. <…> В пользу Трусова как отца погибшей В. М. Трусовой взыскать компенсацию морального вреда - 4 миллиона рублей, с тех же лиц в пользу Трусова как отца погибшей Трусовой В. М. взыскать также 4 миллиона рублей", - озвучил требования потерпевшего судья.

Михаил Трусов в день пожара пришел в кинотеатр "Зимней вишни" с двумя дочерями 2013 г. р. и 2009 г. р. Когда дети начали терять сознание от поступающего в кинозал дыма, Трусов принял решение обследовать эвакуационный выход из кинозала и попытался выйти в задымленный коридор. После этого он потерял сознание и очнулся уже в машине скорой помощи. Двое дочерей Трусова остались в кинозале и погибли.

Как уточнил в ходе заседания сам Трусов, он не подал иск против начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина (восьмого обвиняемого по делу о пожаре), так как считает, что тот может быть причастен к его спасению.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, всего погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Большая часть погибших - 37 человек - находились в одном из кинозалов и не смогли вовремя выйти, так как некоторые выходы были заблокированы и не сработала пожарная сигнализация.

Дело зимней вишни

Заводский районный суд Кемерова в мае текущего года начал рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Обвиняемыми по нему проходят восемь человек, все они были арестованы весной 2018 года после пожара в "Зимней вишне" и находятся в СИЗО уже больше года, хотя их защита неоднократно ходатайствовала об освобождении под домашний арест. Фигуранты дела - начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор компании - собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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