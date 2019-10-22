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В Красноярске осудили членов террористической ячейки

Лидера организации приговорили к 17 годам колонии строгого режима

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Члены террористической организации осуждены в Красноярске, их лидер приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Об сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Осуждены организаторы и члены террористической ячейки "Красноярский джамаат", связанной с международными террористическими организациями <...>. Основному организатору ячейки назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима, остальным фигурантам дела - на сроки от пяти лет шести месяцев до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в начале 2017 года житель Красноярска организовал группу лиц, назвавших себя "Красноярский джамаат". Организованная структура фактически являлась спящей ячейкой международной террористической организации, созданной в целях пропаганды, оправдания, поддержки терроризма и финансирования террористической деятельности.

В состав преступной группы входили семь человек. "Вербовка новых адептов осуществлялась в cоборной мечети, молельных комнатах, халяльных кафе города. Лидером и активными членами организации производилась психологическая обработка будущих последователей, во время собраний предпринимались меры для "духовного сплочения" учеников", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, выявлены факты отправки денежных средств членами "Красноярского джамаата" пособникам международным террористическим организациям за пределы России. Кроме того, производилась вербовка студенческой молодежи красноярских вузов для дальнейшей переправки в "страны с повышенной террористической активностью". Осенью 2017 года сотрудниками ФСБ было пресечено несколько попыток выезда красноярцев, принимавших участие в сборах ячейки, на территории, подконтрольные террористам.

В отношении членов организации в марте 2018 года было возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияКрасноярский край
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