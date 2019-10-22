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Горсовет Абакана 25 октября назначит дату выборов главы города после гибели мэра

Предлагается провести их 22 декабря

ТАСС, 22 октября. Городской совет Абакана (Хакасия) назначит дату внеочередных выборов мэра на внеочередной сессии 25 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

Предыдущий мэр Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября.

"25 октября пройдет внеочередная сессия Горсовет на которой будет утверждена дата новых выборов. Предлагается назначить выборы на 22 декабря 2019 года", - рассказал представитель мэрии, добавив, что выборы, согласно городскому уставу, должны пройти не позднее полугода после гибели мэра. Но группа депутатов предложила провести выборы мэра в максимально короткие сроки и провести выборы 22 декабря", - отметили в мэрии.

Теги
РоссияХакасия
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