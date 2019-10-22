В регионах Сибири в 2019 году решены жилищные проблемы 700 обманутых дольщиков

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Власти регионов Сибирского федерального округа решили проблемы 700 обманутых дольщиков в 2019 году, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло на совещании по вопросу решения проблем обманутых дольщиков в регионах Сибири.

"В текущем году в регионах Сибири права восстановлены только 700 человек. Семь домов исключены из числа проблемных. В Новосибирской области решены вопросы в отношении четырех многоквартирных домов", - сказал Меняйло.

В 2018 году в регионах Сибирского федерального насчитывалось 155 долгостроев, к строительству которых привлечены средства более 12 тысяч граждан. В реестры пострадавших были включены почти 3 тыс. 600 человек. За 2018 год были восстановлены права более 2 тысяч дольщиков.

Для достройки домов власти в регионах предоставляют застройщикам субсидии на техническое присоединение к сетям, установку лифтов и лифтового оборудования, благоустройство территории. Дольщикам при этом частично компенсируются процентные ставки по кредитам.

"Но всех этим мер недостаточно. Ситуация кардинально не меняется, и если взять тенденцию за прошлые годы, то количество вводимых проблемных объектов по сравнению с 2015-2017 годами не уменьшается", - отметил Меняйло.