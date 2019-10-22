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В Алтайском крае у 95 гидротехнических сооружений неизвестны собственники

По данным регионального правительства, 20 из них представляют угрозу

БАРНАУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разработать "дорожную карту" по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) в регионе. В крае неизвестны собственники около сотни таких объектов, а 20 из них могут стать причиной затопления сел, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Глава региона заострил внимание на необходимости постоянного мониторинга состояния ГТС и поручил разработать "дорожную карту" по их безопасной эксплуатации. Особенно тех, собственники которых неизвестны. Согласно обновленным спискам, в крае таковых 95. Из них угрозу представляют 20 сооружений - они могут стать причиной затопления населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Глава региона поручил министру природных ресурсов и экологии края Владимиру Попрядухину разработать план действий. Для начала предполагается установить собственников ГТС, а если они не определятся - принимать меры, предусмотренные законодательством. Здесь предполагается три способа решения вопроса: определение собственника, консервация или ликвидация. Учитывая значительные финансовые вложения, власти муниципалитетов отстраняются от постановки подобных объектов на баланс. Безопасное техническое состояние еще 138 таких объектов в регионе обеспечивается собственниками - всего в крае 233 ГТС.

В Красноярском крае 19 октября произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоками воды были смыты два общежития временного типа и еще три строения, погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной версии ЧП следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Накануне суд в Красноярске арестовал на два месяца гендиректора золотодобывающей компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных: горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

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РоссияАлтайский край
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