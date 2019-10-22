Директор закрытой из-за аварийного состояния томской школы обвиняется в мошенничестве

ТОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Директор школы в селе Суйга Молчановского района Томской области, которую в начале учебного года закрыли по решению суда из-за аварийного состояния, обвиняется в мошенничестве при капительном ремонте школы. По данным следствия, мужчина заключил в 2013 году договор на капремонт школы, однако работы были выполнены не в полной мере и некачественно, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК по Томской области.

"По предварительным данным, в 2013 году между руководством школы и коммерческой организацией был заключен договор подряда на капитальный ремонт школы на сумму 24 миллиона рублей. В последующем привлеченная для оценки качества ремонта ООО "Облстройинвест" выявила, что он был произведен неполно и некачественно", - говорится в сообщении.

В отношении директора школы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В настоящее время Следственный комитет региона проводит расследование. Назначена судебная строительная экспертиза, допрашиваются свидетели.

Ранее глава Молчановского района Юрий Сальков сообщал ТАСС, что районные власти в сентябре закрыли здание школы в деревне Суйга, в которой учится 68 человек, из-за угрозы жизни и здоровью учеников. В здании школы началось обследование. Занятия были перенесены в местную больницу.