В Новосибирске пройдет экспертиза долгостроя, дольщики которого проводили голодовку

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области за счет средств областного бюджета проведут дополнительную экспертизу одного из объектов новосибирского микрорайона-долгостроя "Новомарусино", дольщики которого ранее объявляли голодовку. Экспертиза должна показать, можно ли достраивать этот дом с учетом допущенным застройщиком нарушений, сообщил во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В Новосибирске 11 октября 15 обманутых дольщиков новосибирского микрорайона "Новомарусино", дома в котором должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку у здания областного правительства, чтобы привлечь внимание к проблеме. Всего в жилом комплексе "Новомарусино" около 600 обманутых дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупала для расселения ветхого и аварийного жилья. Летом текущего года компанию-застройщика "Доступное жилье Новосибирск" признали банкротом.

"На сегодняшний день самый сложный в решении объект - это "Новомарусино", это целый жилой комплекс, шесть объектов в разной степени готовности. Наиболее сложная ситуация в отношении жилого дома с высокой степенью готовности - там, по сути, выполнен силовой каркас здания, но, по предварительным оценкам экспертов, нарушены все нормы строительства. Для того, чтобы оценивать, возможно ли на основании этого проекта завершить это здание или придется его сносить под ноль, требуется провести дополнительную экспертизу", - сказал Травников на совещании по вопросу решения проблем обманутых дольщиков в регионах Сибири при полномочном представителе президента РФ в СФО Сергее Меняйло.

Губернатор пояснил, что на экспертизу уже найдена компания, работу которой планируется оплатить из средств областного бюджета. "Экспертная организация, не дожидаясь оплаты, к работам приступила. И первые выводы, к сожалению, неутешительные: судя по всему, окончательное заключение эксперта будет, что дом придется сносить", - сказал Травников, отметив, что после итогового заключения власти выработают финансовую схему достройки этого объекта и уточнят график решения проблемы.

Как сообщил на совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, застройщик собрал с дольщиков более 1 млрд рублей. По оценкам экспертов, на строительство ушло всего 350 млн. Локоть отметил, что в ситуации должны разбираться правоохранительные органы.

Как сообщили ТАСС в Министерстве строительства Новосибирской области, по поручению губернатора была создана рабочая группа для защиты прав дольщиков "Новомарусино", она проводит встречи и консультации с дольщиками. "Ситуация, связанная с завершением строительства многоквартирных домов в микрорайоне "Новомарусино", находится на особом контроле губернатора Новосибирской области", - сообщили в министерстве.