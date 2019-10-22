Иркутская область представит в Китае товарный знак для продовольствия региона

ИРКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Иркутская область представит международный товарный знак производителей продовольственных товаров региона на Китайской международной выставке пищевых продуктов, напитков и здорового питания INIF 2019, которая пройдет в Пекине в ноябре. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"В настоящее время бренд проходит процедуру регистрации товарного знака. Специальным знаком будет отмечена продукция более 30 предприятий, которые поставляют ее на экспорт", - цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Левченко.

Из Иркутской области на экспорт идет масложировая, мукомольная продукция, зерно, кондитерские изделия и товары из дикоросов. По словам Левченко, за восемь месяцев текущего года агропромышленный комплекс региона уже экспортировал сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары на 26,3 млн долларов, что на 25% выше показателя 2018 года.

Губернатор добавил, что в области с 2015 года действует региональный товарный знак производителей продовольственных товаров, гарантирующий высокое качество продукции "Продукты Приангарья" для внутреннего рынка. Знак также разработан министерством сельского хозяйства региона. Правом использования знака обладают 44 предприятия агропромышленного комплекса Иркутской области.