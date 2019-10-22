Проблемный дом на 259 квартир в Алтайском крае планируется достроить в 2022 году

БАРНАУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Дом на 259 квартир в городе Новоалтайске Алтайского края, который из-за проблем с подрядчиком не могут достроить с 2016 года, запланировано сдать в эксплуатацию в 2022 году. Об этом на совещании с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"Один из проблемных объектов - дом в Новоалтайске по ул. Южсиба, 52, площади - 12,5 тыс. кв.м, количество квартир - 259, уже реализовано 110, дольщиков там всего 79. Дом является проблемным с сентября 2016 года - бывший руководитель компании осужден за мошеннические действия со средствами дольщиков. Определен механизм завершения объекта, дольщики организовали жилищно-строительный кооператив, ему будет передан в рамках процедуры банкротства недостроенный объект и с помощью реализации 149 квартир, которые еще не проданы, а также путем предоставления земельного участка в аренду без проведения торгово по нашему краевому законодательству, мы надеемся, что этот проект будет завершен, планируемый срок - третий квартал 2022 года", - сказал Томенко.

По его словам, администрация Новоалтайска и алтайский застройщик заключили соглашение о намерении, касающееся завершения строительства. Томенко отметил, что этот объект по какой-то причине не вошел в реестр проблемных домов, но будет туда внесен.

Всего в реестре проблемных объектов Алтайского края на сегодня 5 объектов, по 4 из них произведены мероприятия по восстановлению прав участников долевого строительства - участники получили денежное возмещение, где-то полностью, где-то частично. Некоторые пострадавшие граждане в соответствии с законодательством края смогут претендовать на одну из региональных мер поддержки - предоставление земельных участков для жилищного строительства. По одному проблемному дому в Барнауле на ул Интернациональной планируется решить все вопросы в этом году - дом не будет достраиваться, но в рамках конкурсного производства 6 человек, которые вкладывали туда свои средства, получат возмещение во втором квартале 2020 года.

Как пояснил Томенко, всего в крае строится 91 дом с привлечением участников долевого строительства, из них на 84 домах работа продолжится без перехода на эскроу-счета. Есть соответствующие заключение, что деятельность застройщиков соответствуют новым критериям изменившегося закона. По 4 домам уже заключены договоры на открытие счетов эскроу, еще по трем вопрос решается - один строится за счет собственных средств застройщика.