Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проблемный дом на 259 квартир в Алтайском крае планируется достроить в 2022 году

Глава региона Виктор Томенко отметил, что объект по какой-то причине не вошел в реестр проблемных домов, но будет туда внесен.

БАРНАУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Дом на 259 квартир в городе Новоалтайске Алтайского края, который из-за проблем с подрядчиком не могут достроить с 2016 года, запланировано сдать в эксплуатацию в 2022 году. Об этом на совещании с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"Один из проблемных объектов - дом в Новоалтайске по ул. Южсиба, 52, площади - 12,5 тыс. кв.м, количество квартир - 259, уже реализовано 110, дольщиков там всего 79. Дом является проблемным с сентября 2016 года - бывший руководитель компании осужден за мошеннические действия со средствами дольщиков. Определен механизм завершения объекта, дольщики организовали жилищно-строительный кооператив, ему будет передан в рамках процедуры банкротства недостроенный объект и с помощью реализации 149 квартир, которые еще не проданы, а также путем предоставления земельного участка в аренду без проведения торгово по нашему краевому законодательству, мы надеемся, что этот проект будет завершен, планируемый срок - третий квартал 2022 года", - сказал Томенко.

По его словам, администрация Новоалтайска и алтайский застройщик заключили соглашение о намерении, касающееся завершения строительства. Томенко отметил, что этот объект по какой-то причине не вошел в реестр проблемных домов, но будет туда внесен.

Всего в реестре проблемных объектов Алтайского края на сегодня 5 объектов, по 4 из них произведены мероприятия по восстановлению прав участников долевого строительства - участники получили денежное возмещение, где-то полностью, где-то частично. Некоторые пострадавшие граждане в соответствии с законодательством края смогут претендовать на одну из региональных мер поддержки - предоставление земельных участков для жилищного строительства. По одному проблемному дому в Барнауле на ул Интернациональной планируется решить все вопросы в этом году - дом не будет достраиваться, но в рамках конкурсного производства 6 человек, которые вкладывали туда свои средства, получат возмещение во втором квартале 2020 года.

Как пояснил Томенко, всего в крае строится 91 дом с привлечением участников долевого строительства, из них на 84 домах работа продолжится без перехода на эскроу-счета. Есть соответствующие заключение, что деятельность застройщиков соответствуют новым критериям изменившегося закона. По 4 домам уже заключены договоры на открытие счетов эскроу, еще по трем вопрос решается - один строится за счет собственных средств застройщика.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
Реклама на ТАСС
Общественники заявили о неэффективном расходовании средств нацпроекта на дорожную разметку
Лидер межрегионального общественного движения "Убитые дороги" Александр Васильев отметил, что в большинстве случаев разметка нанесена с нарушением технологий и не соответствует требованиям ГОСТов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС