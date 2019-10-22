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Томские власти предлагают ввести пошлины с понижающим коэффициентом при экспорте дикоросов

По словам заместителя губернатора Андрея Кнорра, предполагается, что эта мера позволит остановить отток непереработанного сырья по сниженным ценам

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Томской области предлагают ввести пошлины с понижающим коэффициентом для российских экспортеров дикоросов. Предполагается, что эта мера позволит остановить отток непереработанного сырья по сниженным ценам, сообщил во вторник в Совете Федерации заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.

В конце мая вице-премьер России Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам подготовить доклад с предложением комплекса мер по поддержке развития заготовки и переработки дикоросов. Гордеев также одобрил идею о внесении дикоросов в перечень сельскохозяйственной продукции. По мнению вице-премьера, подобные изменения позволят предприятиям, занимающимся сбором и переработкой дикорастущего сырья, воспользоваться всеми действующими мерами господдержки, в том числе льготным кредитованием, в результате инвестиционная привлекательность сектора увеличится.

"Мы уже предлагали дестимулировать вывоз сырья, вводить пошлины с понижающим коэффициентом исходя из глубины переработки", - сказал он на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему "Актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса и природопользования в Томской области" в рамках дней региона в Совфеде.

Согласно презентации, представленной сенаторам, власти региона считают, что необходимо выработать систему сертификации продукции из дикоросов, а также отменить лицензирование экспорта продукции, производимой на основе глубокой переработки пищевого дикорастущего сырья - сейчас эта процедура занимает от полугода до года.

Кроме того, власти Томской области считают, что необходимо передать полномочия по согласованию экспортных контрактов от центрального аппарата Росприроднадзора к региональным структурам этого ведомства. Сейчас согласовать их можно только в Москве, для этого переработчикам приходится ездить в столицу.

По оценке Минсельхоза России, томские дикоросы составляют 10% всех переработанных в стране. Департамент потребительского рынка областной администрации называет отрасль одной из приоритетных для томской экономики, экономическая ценность дикоросов в регионе достигает 16,5 млрд рублей в год. В Томской области сосредоточена примерно четверть сибирских запасов кедрового ореха, 40% грибов и две трети клюквы. Ранее Кнорр сообщал, что сбор дикоросов в области является очень прибыльным бизнесом, который может принести семье за сезон до 1 млн рублей.

Теги
РоссияТомская область
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