МЧС применяет беспилотники для работы в районе прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. МЧС использует беспилотные летательные аппараты для работы в районе прорыва дамбы золотопромышленного предприятия "Сисим" в Красноярском крае. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"На 23 октября запланировано продолжить возведение временных дамб с целью осушения полученных запруд и дальнейшего их обследования спасательными и кинологическими службами МЧС России, а также продолжить обследование зоны разлива русла реки Сисим с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели произошел в Красноярском крае 19 октября. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото") в труднодоступной местности. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. Сейчас в больницах края находятся 17 пострадавших.