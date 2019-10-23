Спасатели используют водолазов в районе прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Водолазы краевого учреждения "Спасатель" задействованы в поисковой операции в районе прорыва дамбы золотопромышленного предприятия "Сисим" в Красноярском крае. Об этом в среду сообщается в сводке учреждения за минувшие сутки.

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"Выполнено четыре водолазных спуска, извлечены три затопленных легковых автомобиля", - говорится в сводке.

Отмечается, что Красноярский поисково-спасательный отряд, кроме найденного накануне сейфа (в котором, по данным правоохранительных органов, оказалось 18 кг золотого песка), обнаружил промывочный станок.

"Там вода примерно по грудь. Чтобы на ощупь не проводить поисковые работы, применяют водолазов", - пояснили ТАСС в "Спасателе".