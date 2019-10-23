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В Красноярском крае полиция изъяла более 25 тыс. литров контрафактного алкоголя

Стоимость изъятой продукции составила более 1 млн рублей

ТАСС, 23 октября. Полиция в городе Канске Красноярского края изъяла из незаконного оборота свыше 25 тыс. литров алкоголя, сообщается в среду на сайте МВД региона.

"Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Канский" изъяли из незаконного оборота свыше 25 тысяч литров спиртосодержащей продукции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в безномерном боксе на территории одной из загородных баз 3 569 канистр объемом по 5 и 10 литров со спиртосодержащей жидкостью на общую сумму более 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на 5 лет.

Теги
РоссияКрасноярский край
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