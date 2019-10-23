Погода осложняет поиски пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Погодные условия осложняют проведение поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, об этом ТАСС в среду сообщил замглавы МЧС РФ Павел Барышев.

"Погода осложняет поисково-спасательную операцию, большие расстояния - вчера спасатели прошли 90 км", - сказал он.

Также, по словам Барышева, проводится откачка воды и другие инженерные работы. Несмотря на сложности, поиски трех пропавших без вести будут продолжены, подчеркнул замглавы МЧС.

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 17 человек. Трое числятся пропавшими без вести.