Источник: депутат Заксобрания Иркутской области вышел из фракции КПРФ

ИРКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев вышел из фракции КПРФ - самой многочисленной в региональном парламенте. Об этом сообщил ТАСС источник в заксобрании.

"Сарсенбаев подал заявление о выходе из фракции. Оно зарегистрировано", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, во фракции коммунистов, самой многочисленной по количеству депутатов (их 18, у "Единой России" - 17), наметился раскол, еще несколько депутатов могут покинуть фракцию. "Причинами они называют разногласия с политикой руководителя фракции, сына губернатора Андрея Левченко", - сказал собеседник.

В Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва 45 депутатов, во фракцию входят "Единая Россия" 17 депутатов, КПРФ - 18, ЛДПР - четыре, "Справедливая Россия" - три, "Гражданская платформа" - три.

Сарсенбаев - депутат, избранный по одномандатному избирательному округу №7, является членом комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству заксобрания Приагнарья.