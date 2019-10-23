В Алтайском крае по поручению губернатора проверят проблемную больницу

БАРНАУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Центральную районную больницу (ЦРБ) Ключевского района в Алтайском крае проверят по поручению губернатора региона Виктора Томенко. В больнице возникли проблемы организационного характера, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава края.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в адрес губернатора поступило обращение от медиков. Позднее это обращение появилось в интернете в открытом доступе - медики сообщают в нем о кадровых проблемах в больнице, а также о своем несогласии с зарплатной политикой учреждения.

"Губернатором Виктором Томенко дано поручение разобраться в ситуации и доложить о решении проблемы. С этой целью министром сформирована комиссия, в которую вошли сотрудники отдела кадров, ревизионнного отдела, экономисты, специалисты отдела обращений. Комиссия на следующей неделе проведет комплексную проверку больницы", - сказали в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, встречи специалистов ведомства с коллективом больницы в этом году проходили неоднократно, в том числе с выездом на место. По данным Минздрава региона, в крае есть нехватка не только рядовых медработников, но и управленцев в сфере здравоохранения. Именно поэтому в этом году впервые в регионе формируется кадровый резерв будущих главврачей, заявку на участие может подать любой специалист.

"С этой проблемой столкнулись и в Ключевской ЦРБ. Специалист, исполняющая обязанности главного врача, написала заявление об увольнении. С двумя кандидатами на эту должность были проведены предварительные собеседования. В четверг они приглашены на собеседование к министру здравоохранения", - резюмировали в пресс-службе краевого Минздрава.

Ключевский район - территория, граничащая с Казахстаном в Алтайском крае. Это аграрный район с населением около 16,5 тыс. человек.