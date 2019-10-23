Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Алтайском крае по поручению губернатора проверят проблемную больницу

В интернете появилось обращение медиков, в котором они сообщают о кадровых проблемах в больнице и о своем несогласии с зарплатной политикой учреждения

БАРНАУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Центральную районную больницу (ЦРБ) Ключевского района в Алтайском крае проверят по поручению губернатора региона Виктора Томенко. В больнице возникли проблемы организационного характера, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава края.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в адрес губернатора поступило обращение от медиков. Позднее это обращение появилось в интернете в открытом доступе - медики сообщают в нем о кадровых проблемах в больнице, а также о своем несогласии с зарплатной политикой учреждения.

"Губернатором Виктором Томенко дано поручение разобраться в ситуации и доложить о решении проблемы. С этой целью министром сформирована комиссия, в которую вошли сотрудники отдела кадров, ревизионнного отдела, экономисты, специалисты отдела обращений. Комиссия на следующей неделе проведет комплексную проверку больницы", - сказали в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, встречи специалистов ведомства с коллективом больницы в этом году проходили неоднократно, в том числе с выездом на место. По данным Минздрава региона, в крае есть нехватка не только рядовых медработников, но и управленцев в сфере здравоохранения. Именно поэтому в этом году впервые в регионе формируется кадровый резерв будущих главврачей, заявку на участие может подать любой специалист.

"С этой проблемой столкнулись и в Ключевской ЦРБ. Специалист, исполняющая обязанности главного врача, написала заявление об увольнении. С двумя кандидатами на эту должность были проведены предварительные собеседования. В четверг они приглашены на собеседование к министру здравоохранения", - резюмировали в пресс-службе краевого Минздрава.

Ключевский район - территория, граничащая с Казахстаном в Алтайском крае. Это аграрный район с населением около 16,5 тыс. человек.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
Реклама на ТАСС
Источник: депутат Заксобрания Иркутской области вышел из фракции КПРФ
По данным собеседника агентства, речь идет о Евгении Сарсенбаеве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС