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В школе Новокузнецка родителей первоклассников обязали закупить парты

В пресс-службе прокуратуры Кузбасса сообщили, что председателю комитета образования города было вынесено представление

КЕМЕРОВО, 23 октября. /ТАСС/. Прокуратура в Новокузнецке внесла представление председателю комитета образования города после жалобы родителей будущих первоклассников, которых директор муниципальной школы обязала оплатить покупку стульев и парт для зачисления в образовательное учреждение. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Директор школы сообщила родителям, что может зачислить в первые классы детей с территорий, не закрепленных за этой школой, но материальная база не позволяет это сделать, поскольку нет мебели. Поэтому она обязала тех родителей, кто хочет, [чтобы их дети были зачислены], сдать денежные средства в размере 2,2 тыс. рублей на приобретение стульев и парт. Мама одного из детей обратилась с жалобой, была проведена проверка, прокурор внес представление председателю комитета образования города", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что после внесения представления все дети были зачислены в первый класс школы вне зависимости от того, оплатили ли их родители приобретение мебели.

Теги
РоссияКемеровская область
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