Число постов спасателей на водоемах Новосибирской области предложили увеличить в 2,5 раза

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Количество спасательных постов на реках и озерах Новосибирской области необходимо увеличить как минимум в 2,5 раза - до 200, чтобы свести к минимуму случаи гибели людей на водоемах. Такие посты в местах неорганизованного отдыха должны устанавливать местные администрации, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрий Карпов.

"Каждый год мы эту цифру увеличиваем, в прошлом году было 50, в этом - 80. Чем их больше, тем лучше, нужно бы порядка 200, чтобы перекрыть места неорганизованного отдыха, которых у нас на территории 295", - сказал Карпов.

По информации МЧС, с начала 2019 года на водоемах региона погибли 49 человек, из них в купальный сезон - 38 человек. Гибель людей происходит в местах неорганизованного отдыха, по большей части, в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с прошлым годом количество погибших на водоемах уменьшилось, снизить его позволила установка большего количества спасательных постов, пояснил Карпов.

Посты оборудуются за счет местных администраций. По приблизительным оценкам, стоимость одного такого поста - около 250 тыс., включая заработную плату спасателей. На разрешенных пляжах - их в регионе 21 - за последние 10 лет не произошло ни одного случая гибели.