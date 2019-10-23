Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число постов спасателей на водоемах Новосибирской области предложили увеличить в 2,5 раза

Сейчас в регионе их насчитывается 80

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Количество спасательных постов на реках и озерах Новосибирской области необходимо увеличить как минимум в 2,5 раза - до 200, чтобы свести к минимуму случаи гибели людей на водоемах. Такие посты в местах неорганизованного отдыха должны устанавливать местные администрации, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрий Карпов.

"Каждый год мы эту цифру увеличиваем, в прошлом году было 50, в этом - 80. Чем их больше, тем лучше, нужно бы порядка 200, чтобы перекрыть места неорганизованного отдыха, которых у нас на территории 295", - сказал Карпов.

По информации МЧС, с начала 2019 года на водоемах региона погибли 49 человек, из них в купальный сезон - 38 человек. Гибель людей происходит в местах неорганизованного отдыха, по большей части, в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с прошлым годом количество погибших на водоемах уменьшилось, снизить его позволила установка большего количества спасательных постов, пояснил Карпов.

Посты оборудуются за счет местных администраций. По приблизительным оценкам, стоимость одного такого поста - около 250 тыс., включая заработную плату спасателей. На разрешенных пляжах - их в регионе 21 - за последние 10 лет не произошло ни одного случая гибели.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Депутаты в Иркутской области приняли закон о повышении оклада губернатора на 20%
Расходы областного бюджета в связи с этим в 2019 году составят 15 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС